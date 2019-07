Tenta di uccidere un pensionato a Trapani: arrestato un 42enne

Arrestato dai Carabinieri di Trapani per tentato omicidio. Nicola Papa, trapanese, 42enne è accusato anche di porto abusivo di armi.

L'arresto è scattato a conclusione delle indagini avviate lo scorso 3 luglio, quando, i militari erano intervenuti in via Campobasso dove era in corso una violenta lite, per futili motivi, tra l’arrestato e un pensionato trapanese 72enne degenerata in reciproche ferite da taglio.

Il pensionato è stato denunciato. L'arrestato, non appena le sue condizioni di salute lo renderanno possibile, sarà condotto presso la Casa Circondariale "Pietro Cerulli" di Trapani.

