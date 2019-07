Tragico incidente a Marsala, muore 17enne: quarta vittima in un mese

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un ragazzo di 17 anni, Giuseppe Lipari, è morto, a Marsala, nel tardo pomeriggio, a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale sul Lungomare Boeo.

Il ragazzo era alla guida della sua moto quando, nei pressi del "ferro di cavallo", per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro un palo della luce.

Il ragazzo indossava il casco, ma questo non è stato sufficiente a salvargli la vita.

Si tratta del quarto incidente mortale a Marsala in meno di un mese.

