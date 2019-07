Incendio in un appartamento a Trapani, si indaga sulle cause del rogo

Un appartamento popolare di via Emilia Romagna angolo via Puglia è andato a fuoco ieri mattina a Trapani. Le fiamme hanno interessato un appartamento al quarto piano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno lavorato per alcune ore.

Nel 2018, così come ricorda Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, vi sono altri due casi di incendio in appartamenti in quel grande condominio di edilizia popolare. L'ultimo incendio fu provocato da un corto circuito nella presa di corrente di un frigorifero. Le fiamme danneggiarono un appartamento al 4° piano della palazzina popolare di via Mascagni.

