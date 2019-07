Incendio doloso a Marsala, distrutte le serre: indagini in corso

Un vasto incendio ha distrutto alcune serre in contrada Sant'Anna, a Marsala. A bruciare un appezzamento di terreno di tre ettari e mezzo. Nella zona si trovano delle serre che appartengono ad un vivaio di piante ornamentali. Secondo i primi rilievi, come riporta Chiara Putaggio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, il rogo è doloso.

Al centro del terreno si trova un'ampia cava di tufo in disuso che sarebbe stata utilizzata come discarica per i rifiuti di potatura. Proprio l'interno della cava, secondo le prime ricostruzioni, è stato il primo a prendere fuoco e da qui si è originato un incendio.

