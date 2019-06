I rifiuti di Agrigento andranno nella discarica di Trapani. Firetto: "I costi aumenteranno"

La discarica di Trapani "apre" ai rifiuti del Comune di Agrigento. Lo stabilisce la Regione ma tutto ciò comporterà un aumento dei costi.

"A causa della maggiore tariffa applicata dalla società gestore dell'impianto, si determinerà immediatamente un aggravio dei costi pari a circa 80 euro per tonnellata - hanno scritto il sindaco di Agrigento Lillo Firetto e l'assessore all'Ecologia Nello Hamel al presidente della Regione, all'assessore regionale all'Ambiente e al direttore del dipartimento Rifiuti .

Ottanta euro per tonnellata che, come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per i quantitativi conferiti dal Comune, si tradurrà in una maggiore spesa di circa 700 mila euro su base annua.

