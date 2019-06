Mafia, caccia ai fiancheggiatori di Messina Denaro: perquisizioni tra Castelvetrano e Mazara: 19 indagati

C'è un'altra tappa nella caccia a Messina Denaro. Dalle prime luci dell'alba, infatti, sono in corso perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, e Campobello di Mazara, per colpire la rete di fiancheggiatori del latitante e raccogliere ulteriori elementi utili alla sua cattura.

Nell'operazione, condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ci sono 19 gli indagati.

Sono impegnati 130 uomini del Servizio Centrale Operativo di Roma e delle Squadre Mobili di Palermo e di Trapani.

"Ringrazio Forze dell'ordine. In questi minuti in Sicilia stanno facendo perquisizioni antimafia nel trapanese. Ieri 126 arresti di malavitosi. Oggi al @Viminale altri due Comitati Nazionali per l'Ordine e la Sicurezza pubblica", scrive in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che oggi è stato ospite di Radio anch'io.

