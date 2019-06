Droga a Mazara del Vallo, ai domiciliari un 33enne

Droga nelle tasche dei pantaloni - in modica quantità - e dosi pronte per essere immesse nel mercato in casa. È stato tratto in arresto Francesco Cancemi, un 33enne di Mazara del Vallo, a seguito di una perquisizione dei carabinieri. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Nell’ambito della medesima attività, sono stati controllati 80 veicoli e sono state elevate diverse multe. Il servizio straordinario continuerà nei prossimi giorni: obiettivo dell'azione delle forze dell'ordine è quello di contrastare lo spaccio di stupefacenti nella provincia, con un occhio attento sui minorenni, sempre più coinvolti in attività illegali.

