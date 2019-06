Trapani, individuati 154 evasori sconosciuti al fisco: il bilancio della Gdf

Bilancio dell'attività presso il comando Provinciale della Guardia di Finanza a Trapani. Parlando di evasione, elusione e frodi fiscali, sono oltre 1000 gli interventi ispettivi tra gennaio 2018 e maggio 2019 mentre sono 320 le indagini concluse nello stesso periodo.

Sono 88 le persone denunciate per reati fiscali, emissione e utilizzo di fatture false, omessa dichiarazione e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Avanzate proposte di sequestro di disponibilità finanziarie e patrimoniali per circa 23,5 milioni di euro, sequestrati valori per circa 9,2 milioni di euro. Inoltre sono stati individuati 154 soggetti evasori totali, che hanno evaso oltre 3 milioni di IVA.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE