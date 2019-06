Castelvetrano, un comitato per il centro storico

Si costituisce a Castelvetrano un comitato per la rinascita del centro storico «Ricominciamo». Domani la formalizzazione presso un notaio. A presiedere questo comitato Cristian Gattuso, che assieme ad Antonino Biundo e Nicola Corso, intendono promuovere una serie di iniziative per rilanciare soprattutto l'asse storico centrale della citta, la via Vittorio Emanuele e strade annesse.

Il neo presidente, stanco delle vecchie promesse delle passate amministrazioni assicura impegno per riportare il centro di Castelvetrano, con la collaborazione di oltre venticinque commercianti, ad una maggiore vivibilità.

I commercianti si tasseranno con circa 25 euro al mese per comprare fioriere panchine, cestini per la differenziata per dare un colore omogeneo al corso principale. Nelle intenzioni degli associati anche la futura richiesta di potere istallare alcuni gazebo in prossimità dei bar dove potere fare sedere le famiglie. In effetti dopo le 21 si abbassano le saracinesche del centro storico e per le vie non si vede più nessuno.

