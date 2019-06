Trapani, nascerà a settembre la rete sanitaria solidale

Una rete solidale per aiutare chi non può permettersi l'accesso ad alcune cure sanitarie specialistiche. Nascerà a settembre, dunque dopo l'estate, la rete sanitaria promossa dall'ente ecclesiastico «Santissima Trinità», che vedrà medici, infermieri, e volontari, lavorare assieme per fornire delle prestazioni sanitarie gratuite a persone in difficoltà.

La rete avrà una sede operativa all'interno del polo del volontariato «L'Arco della Speranza», ossia nei locali dell'ex Asilo Charitas di Trapani, ed ha già attivato alcuni professionisti che si sono resi disponibili.

L'idea di realizzare una rete sanitaria di prossimità a favore delle persone più vulnerabili nasce anche dall'analisi dei dati dell'osservatorio del centro d'ascolto della Caritas diocesana. Ed è proprio da tali dati che è emerso il bisogno di cura da parte di persone che non riescono a far fronte alle spese necessarie o devono aspettare tempi lunghi per delle visite gratuite.

