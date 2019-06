Mazara, arrestato spacciatore: la vendita della droga avrebbe fruttato 10 mila euro

La Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del commissariato di Mazara del Vallo ha arrestato uno spacciatore di cocaina, eroina, crack e hashish.

Il trentatrenne, residente in una palazzina popolare di viale Svizzera, in casa aveva 6 grammi di hashish, una dose di eroina e 4 di crack, nonchè eroina allo stato puro, ancora in pietra, del peso di 65 grammi.

Si stima che la vendita dell’eroina sul mercato avrebbe fruttato oltre 10 mila euro, consentendo di preparare più di 170 dosi. L’uomo è stato condotto nel carcere di Trapani.

