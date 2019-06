Evasione a Trapani, prosegue la caccia all'uomo. Sindacati: "Allarmante carenza organici"

Perlustrazioni a 360° alla ricerca dell'albanese di 34 anni, arrestato per traffico di droga, evaso ieri dal carcere di Trapani.

L’uomo, che non è nuovo alle fughe, ieri pomeriggio ha eluso la sorveglianza durante l’ora d’aria e ha scavalcato le mura dell’edificio dileguandosi.

Armando Algozzino, della Uil Pubblica amministrazione polizia penitenziaria, sottolinea che "il depauperamento degli organici in atto: ormai si lavora abitualmente con una spaventosa carenza di personale, la cui età media è sempre più alta e l’amministrazione non può continuare a ignorare, colpevolmente, la stanchezza dei poliziotti penitenziari, contro i quali nessun dito può essere puntato, e che semmai occorre ringraziare per l’elevatissima professionalità e dedizione".

