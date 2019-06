Marsala, pesanti condanne a due rapinatori pregiudicati

Accogliendo in pieno le richieste del pm Silvia Facciotti, il Tribunale di Marsala (presidente del collegio: Vito Marcello Saladino) ha inflitto 15 e 13 anni di carcere rispettivamente ai pregiudicati Giovanni Parrinello, di 38 anni, e ad Andrea Nizza, di 31, entrambi attualmente detenuti, giudicati colpevoli di due violente rapine commesse nel centro storico di Marsala alla fine del 2015.

La prima, il 19 novembre, in via XI Maggio, ai danni del gioielliere Saverio D'Angelo, che nella colluttazione riportò la lussazione della mandibola. La seconda, il 17 dicembre, vide vittima il titolare di uno dei principali negozi di mobili della città, Antonio Mistretta, che nel suo negozio di via Biagio Di Pietra, fu pestato a sangue. Calci e pugni al volto e persino tagli, con un lungo coltello, a una mano e all'addome. (*API*)

