Campobello di Mazara, incidente in autostrada all'alba: ferita una trentenne

Paura questa mattina per una donna di trent’anni che viaggiava a bordo di una Bmw lungo la A29 in direzione Palermo. Poco dopo le 5 ha perso il controllo del mezzo è si è schiantata sul guard rail. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo per Campobello di Mazara in provincia di Trapani.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno caricato la ferita in ambulanza per trasportarla all’ospedale di Castelvetrano. Dalle prime notizie sembra che non abbia riportato gravi traumi.

Gli agenti della polizia stradale della Sicilia Occidentale, che si sono portati sul posto, hanno effettuato i rilievi per cercare di capire come e perché la donna ha perso il controllo della propria vettura.

Tragico incidente sulla Palermo-Catania, un morto tra Catenanuova e Gerbini: le foto dello schianto Tragico incidente sulla Palermo-Catania Due persone sono morte in un incidente La tragedia in direzione Catania Tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini Tre i veicoli coinvolti Tre le persone rimaste ferite

© Riproduzione riservata