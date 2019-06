Via Marsala, sotto esame il cavalcavia: disagi alla circolazione stradale a Trapani

Il cavalcavia sulla via Marsala che congiunge la SP21 dalla rotonda, in prossimità dell'Autoparco comunale, alla strada a scorrimento veloce che conduce all'autostrada A29 è sotto esame.

Dopo i problemi rilevati lo scorso novembre, il cavalcavia deve superare gli esami e le verifiche strutturali. Ieri e oggi, infatti, il tratto di strada sarà chiuso per le prove di carico con l'utilizzo di mezzi pesanti che si incolonnano sul ponte per verificarne, attraverso sensori e sofisticate apparecchiature di rilievo, la stabilità e la tenuta.

A novembre il cavalcavia di via Marsala era stato monitorato per capire se era opportuno introdurre delle limitazioni per i veicoli. Tutte le campate della struttura, ancora oggi, presentano condizioni di degrado, anche soltanto da un sommario esame visivo. Ed allora, per avere un quadro chiaro dell'attuale situazione del cavalcavia, che attraversa in direzione Paceco e Marsala e la ferrovia per Palermo, l'amministrazione comunale ha affidato un incarico per la verifica delle condizioni di manutenzione e staticità all'ingegnere Ugo Testa, dipendente comunale, «dotato di adeguata professionalità - spiega l'ingegnere Eugenio Sardo nella determina con la quale affida l'incarico - ed in possesso dei requisiti necessari ad espletare l'incarico».

La verifica dovrà essere condotta sulla scorta di una campagna di indagini sul posto e consentirà di individuare e valutare, in futuro, le condizioni di eventuale peggioramento delle condizioni statiche delle campate. E, al tempo stesso, stabilire quale traffico la struttura sia in grado di sopportare e quale sia il carico massimo. Anche perché si tratta di una arteria particolarmente trafficata essendo l'unica via di collegamento tra il porto e l'autostrada in direzione di Palermo.

A inizio dicembre erano stati affidati i lavori di verifica delle condizioni in cui si trova il cavalcavia che sovrasta via Marsala e che collega la circonvallazione con via Libica. Ad occuparsi della verifica è stato l'ingegnere Francesco Ridolfo al quale l'amministrazione comunale ha affidato l'incarico per una somma di poco meno di 50 mila euro.

Il Comando della Polizia Municipale di Trapani assicura la regolare la circolazione stradale su arterie alternative che, però, dalle 9 del mattino fino alle 17.30 del pomeriggio (orari in cui il cavalcavia resterà chiuso) risulteranno più intasate del solito.

