Marsala, dopo 13 anni riapre il Palazzetto dello Sport: ospite Ignazio Boschetto de "Il Volo"

Dopo 13 anni riapre il Palazzetto dello Sport di Marsala. Per l'evento di inaugurazione, in programma per il 2 luglio, sarà presente come ospite d'eccezione Ignazio Boschetto de "Il Volo".

“Anche questo impegno preso nei confronti dei cittadini lo manteniamo – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Dopo oltre 13 anni (era il dicembre del 2005 quando venne chiuso) riapriamo questa importante impianto che come capienza ha pochi eguali in Sicilia e che in grado di ospitare oltre ad eventi sportivi anche concerti e manifestazioni. Nel corso della serata di riapertura oltre all’esibizione di atleti impegnati in diverse discipline sportive, vi sarà come ospite d’onore Ignazio Boschetto de “Il Volo””.

