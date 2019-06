Mazara, si ripulisce la spiaggia Tonnarella dalla posidonia

Sono state avviate le operazioni di rimozione della posidonia della spiaggia di Tonnarella di Mazara che sarà temporaneamente allocata nell'area individuata dalla Regione per l'abbancamento temporaneo, in un tratto sotto la sopraelevata.

"Stiamo già lavorando, per la prossima stagione - dice l'assessore Michele Reina - all'individuazione di un'altra area e ad un sistema diverso che, essendoci insediati da un solo mese, non abbiamo potuto mettere in campo in questa stagione. Siamo però soddisfatti del lavoro che stiamo realizzando considerando il poco tempo e le poche risorse".

Intanto il dirigente del 3° settore comunale ingegnere Nicolò Sardo e il responsabile unico del procedimento Matteo Giacalone, hanno disposto i lavori di "pulitura, raccolta e spostamento dei residui fogliari di posidonia oceanica comprese le egagropili provenienti dal litorale sabbioso nel tratto: Lungomare San Vito, G. Hopps, Giuseppe Mazzini, il Lungomare Fata Morgana e il Piazzale G. B. Quinci".

I lavori sono stati affidati all'impresa Vito Evola di Mazara, che ha offerto il 32% di ribasso sull'importo a base d'asta di euro 16.800 oltre Iva. La procedura di affidamento diretto su piattaforma telematica "Tutto Gare" ha visto la partecipazione di 5 imprese.

