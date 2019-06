Fulgatore, scoperta una discarica abusiva: trovate auto, pneumatici e prefabbricati. Due denunce

Veicoli incidentati, circa 70 pneumatici, parti di motore e di carrozzeria di veicoli vari, batterie per auto danneggiate ed usurate e due casotti prefabbricati in ferro. È quanto è stato trovato dai carabinieri della Stazione di Fulgatore, supportati nell’esecuzione dell’operazione dai carabinieri del Cites di Trapani, in un terreno a Fulgatore.

I militari hanno scoperto che due uomini, L.G. cl.68 e P.V. cl.66, entrambi trapanesi, avevano realizzato una discarica abusiva su un terreno a destinazione seminativa di circa 1150 mq di cui avevano la disponibilità. L’intera area è stata sequestrata.

Considerata la varietà di rifiuti trovati, l’evidente stato di abbandono dei veicoli, classificabili quali rifiuti speciali pericolosi e la non compatibilità di ciò che è stato trovato con la normale destinazione d’uso dell’area, i carabinieri hanno denunciato i due uomini, sequestrato il fondo e tutto ciò che è stato ritrovato.

