Chiuso lo stabilimento balneare a Guidaloca: "Le irregolarità sono da sanare"

Il lido sul mare di Guidaloca, "Puerto Escondido", va chiuso: scatta anche l'ordinanza del Comune. Lo sportello unico delle attività produttive ha accertato l'attività abusiva di somministrazione pasti da parte dello stabilimento, dando seguito a quanto già disposto dai carabinieri del Nas dopo l'ispezione dei giorni scorsi.

Si tratta, così come riporta Michele Giuliano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, di una chiusura a tempo indeterminato fino a quando non saranno sanate le irregolarità.

I militari del nucleo antisofisticazioni avevano effettuato un accertamento al Suap, segnalando quindi la situazione, per verificare la posizione autorizzativa del lido balneare che comprendeva un chiosco bar con angolo caffetteria, congelatori contenenti gelati confezionati all'origine con vendita bibite varie e prodotti da bar.

