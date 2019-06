Alcuni voli per Pantelleria sono stati dirottati nell’aeroporto Falcone Borsellino, a Palermo, o cancellati per il maltempo sull'isola. Il volo da Venezia a Pantelleria di Volotea delle 10 è atterrato a Palermo, così come il volo Alitalia da Roma delle 10.30. Cancellati i voli da Palermo a Pantelleria della Dat.

