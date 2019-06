Morì a causa del sangue infetto, condannato il ministero della Salute: mezzo milione agli eredi

Il giudice della terza sezione civile, Giovanna Nozzetti, ha condannato il ministero della Salute a risarcire con quasi mezzo milione di euro la moglie e del figlio di un uomo originario di Partanna morto a causa del sangue infetto.

Fin dalla nascita era affetto da una grave forma di emofilia, era stato sottoposto a trattamenti con trasfusioni di sangue e farmaci emoderivati già all'età di 3 anni. Cure alle quali, come riporta Sandra Figliuolo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, era stato sottoposto per tutta la vita e che, alla lunga, ne avevano determinato la morte, nel 2011, per cirrosi epatica, ad appena 46 anni. Il sangue e quegli emoderivati erano infetti.

