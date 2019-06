Incidente a Campobello di Mazara, si scontrano 3 auto: muore una donna di 89 anni

Ancora una vittima sulle strade siciliane. Un'anziana di 89 anni, Vita Gandolfo, ha perso la vita in un incidente stradale lungo la provinciale 51 per la località balneare di Tre Fontane, che ha coinvolto tre veicoli.

A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono state una Bmw, una Multipla e una Musa. La vittima, originaria di Campobello di Mazara, era a bordo di una delle vetture. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri.

