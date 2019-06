Marsala, 800 mila euro per la chiesa di San Giuseppe

Via libera all'appalto dei lavori di restauro della suggestiva Chiesa di San Giuseppe che si affaccia sulla via XI Maggio. A sbloccare la situazione la firma ufficiale del decreto di finanziamento da parte della Regione che ha reso disponibile la somma di 800 mila euro,a copertura dei lavori previsti dal progetto redatto dall'architetto Giovanni Nuzzo. La somma è stata già accreditata e sarà ora possibile indire la gara d'appalto con l'inizio dei lavori di restauro già nel mese di settembre.

«Il finanziamento di restauro della Chiesa di San Giuseppe a Marsala - ha commentato l'assessore regionale Marco Falcone - è un ulteriore passo del Governo della Regione verso il rafforzamento della vocazione sociale della Chiesa, risanando un prezioso luogo di lotta alla marginalità, punto di riferimento per le fasce deboli della città».

Con l'accredito della somma, il Comune ha già avviato le procedure per indire la gara d'appalto e dare, al più presto, il via ai lavori di sostegno e di recupero del patrimonio culturale-religioso della città che rientrano in un piano generale che riguarda i luoghi di culto.

