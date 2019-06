Campobello di Mazara, a Tre Fontane e Torretta parte l'operazione spiagge pulite

Con l'avvio della stagione estiva, nelle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, il Comune di Campobello di Mazara ha avviato alcuni servizi straordinari per la pulizia e il decoro delle due frazioni.

I mezzi della ditta «Intesa Verde» (aggiudicataria della gara d'appalto bandita tramite Mepa, per 13.919 euro) hanno iniziato a effettuare l'intervento di rimozione della sabbia dal lungomare di Tre Fontane. Dopo aver effettuato, nei mesi scorsi, diversi interventi tampone volti a consentire almeno il traffico veicolare, i lavori avviati ora consisteranno nella rimozione completa dei cumuli di sabbia depositatisi sul litorale est e ovest, a causa dei forti venti di scirocco dei mesi invernali.

La sabbia rimossa sarà trasportata sulla adiacente battigia, così come da relativa autorizzazione demaniale. I lavori, disposti dal dirigente dei Lavori pubblici, Maurizio Falzone, riguardano anche la pulizia e la spazzolatura dei marciapiedi da via Valenti (lato Ovest) a via Licata (lato est) e degli accessi alle strade di collegamento con il lungomare, oltre che la sistemazione di alcuni varchi generati dall'azione erosiva delle acque piovane.

