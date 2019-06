Pronto soccorso: stop al sovraffollamento a Trapani, Marsala e Castelvetrano

Stop al sovraffollamento nei Pronto Soccorso degli ospedali di Trapani, Marsala e Castelvetrano. Da sabato prossimo verranno messe in campo tutta una serie di azioni di prevenzione, misurazione e monitoraggio del fenomeno inserite nell'ambito di un servizio di accoglienza.

Si tratta di un protocollo d'intesa sottoscritto a livello regionale tra l'assessore della Salute, Ruggero Razza, e la Croce Rossa Italiana. La convenzione, di durata biennale, è stata firmata, così come riporta Giacomo Di Girolamo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, da un lato, dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani e, dall'altro, dal Comitato Regionale Sicilia della Croce rossa.

Saranno i volontari ad occuparsi giornalmente dalle 10 alle 22 dell'accoglienza di pazienti e familiari.

© Riproduzione riservata

