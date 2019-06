Banco alimentare, a Trapani oltre quattromila gli assistiti

Sono più di quattromila, 4293 per la precisione, le persone assistite nella provincia di Trapani dal Banco alimentare attraverso le strutture caritative convenzionate.

A Trapani città, invece, sono 1053. Sono questi alcuni dati, non certo confortanti, che confermano il grave stato di difficoltà nella quale versano migliaia di persone del territorio. Ma a questo dato, indubbiamente negativo e certamente preoccupante, fa da contraltare il grande lavoro svolto dalle organizzazioni non lucrative per aiutare chi è in difficoltà.

"La fame non va in vacanza" è lo slogan scelto dal Banco alimentare nel suo tour per la Sicilia occidentale che ha toccato anche Trapani, con i suoi volontari che sono scesi in piazza per i più bisognosi. Nella piazza ex Mercato del pesce il Banco alimentare ha festeggiato i suoi trent'anni di attività sensibilizzando sull'importanza del sostegno alle persone in difficoltà nel nostro Paese.

L'iniziativa si terrà in oltre 50 piazze italiane. In piazza anche un furgone del Banco alimentare che sta percorrendo tutta Italia per sostenere l'iniziativa. Per completare l'evento sono stati esposti 14 pannelli di una mostra che ripercorre i 30 anni dalla fondazione del Banco alimentare.

Oltre alla proiezione di video esplicativi sulle attività svolte, si è tenuta anche una gara di disegno per i più piccoli dal titolo "Disegna il banco". A Trapani sono 4 le strutture caritative convenzionate con il Banco alimentare.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE