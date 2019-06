Incendio alle pendici del Monte Erice, le fiamme lambiscono il Sant'Antonio Abate

Fiamme alle pendici del Monte Erice, nel Trapanese. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio segnalato intorno alle 13. Sul luogo stanno operando due mezzi del Corpo Forestale con un Ispettore ed altri operatori, la Protezione civile comunale, volontari e i Vigili del fuoco che stanno intervento con l'ausilio del Canadair Can 18.

L'incendio è divampato a Casa Santa Erice, in zona Casa la Porta, in un'area militare abbandonata che si trova alle spalle dell'ospedale Sant'Antonio Abate. In mattinata era già stata lanciata l'allerta per le avverse condizioni meteo, caratterizzate da un forte vento da sud. (AGI)

