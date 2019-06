Auto bruciate vicino alle terme di Segesta: "Luogo di incontri, il movente è la gelosia"

Auto bruciate per gelosia vicino alle terme di Segesta. Questo è il movente, secondo i carabinieri di Trapani, dietro al gesto dello scorso 6 giugno. I militari sono intervenuti per indagare sull'accaduto dopo che erano state spente le fiamme dai vigili del fuco e dall'attività investigativa sono stati ricostruiti i fatti. Quella zona, infatti, sarebbe luogo di incontro di coppie etero e transessuali che si conoscono in chat e poi si danno appuntamento lì.

Quella sera due uomini di Palermo e Partinico si sono dati appuntamento lì, ma qualcuno per motivi di gelosia li avrebbe seguiti e avrebbe poi dato fuoco alle loro auto posteggiate.

Una delle due vittime, oltre alla denuncia alle forze dell'0rdine, ha raccontato i fatti anche su Facebook credendo di essere bersaglio di una intimidazione: "State lontani da questo posto. Purtroppo qualcuno non gradisce che vengano frequentate queste terme libere e gratuite e perpetua sistematicamente atti vandalici, aggressioni, rapine - scrive una delle vittime sul su profilo Fb - e due giorni fa il falò delle macchine posteggiate nel parcheggio, una delle quali era la mia".

