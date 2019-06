Controlli ai lidi nel Trapanese. Chiuso uno stabilimento balneare a Guidaloca

Con l'avvio della stagione balneare tornano i controlli presso i lidi nel Trapanese. Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Alcamo, supportati dai Carabinieri del N.A.S. di Palermo e del N.I.L. di Trapani, hanno controllati le strutture presenti sulla spiaggia di Guidaloca.

Per uno stabilimento balneare è scattata la chiusura immediata e a tempo indeterminato.

Il lido, aperto e presente da molti anni a Guidaloca, infatti, era autorizzato solamente al montaggio di una struttura in legno removibile e non all’esercizio dell’attività commerciale di stabilimento balneare né tantomeno alla somministrazione di cibi e bevande. Non vi era la registrazione sanitaria di S.C.I.A. per la somministrazione di cibi e bevande e di licenza per lo svolgimento di attività di stabilimento balneare. Sono state elevate sanzioni complessive di ben 9.033 euro ed è stata notificata l’ "ordinanza di chiusura attività con effetto immediato e a tempo indeterminato".

Ad un altro lido è stata contestata la presenza di prodotti alimentari privi di etichettatura e non tracciabili. È stata elevata una multa di 1.500 euro con contestuale sequestro di 18,5 kg di pesce vario, gamberoni, calamari e seppie. Non era stata comunicata all’autorità sanitaria la variazione planimetrica e la tipologia produttiva effettuata.

Sul retro del bar era stato attivato un laboratorio di cucina per la preparazione di cibi cotti e pietanze varie in difformità a quanto indicato nella registrazione sanitaria, illecito per cui è prevista una sanzione di 1000 euro.

In un terzo stabilimento posto a controllo, non sono state elevate sanzioni amministrative o pecuniarie.

Tutti i dipendenti trovati sul posto erano assunti con regolare contratto di lavoro.

