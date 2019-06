Carenza di personale nelle carceri di Trapani, gli agenti annunciano lo sciopero della fame

Sciopero della fame da parte degli agenti penitenziari di Agrigento e Favignana, il prossimo 13 giugno. A proclamarlo, i rappresentanti provinciali di Sappe, Osapp, Sinappe, Fns/Cisl e Cnpp.

Rifiuteranno il cibo della mensa interna al carcere. La protesta, così come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia (ed. Trapani), nasce a seguito della riunione dello scorso 7 maggio, quando una rappresentanza di agenti è stata ricevuta dal Prefetto Tommaso Ricciardi che, però, non avrebbe fornito una risposta esauriente.

"Trascorsi otto giorni senza alcun risultato utile - fanno sapere i sindacati - la protesta proseguirà con ulteriori forme di lotta tra cui un presidio permanente di fronte la prefettura o il carcere".

