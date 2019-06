Mazara del Vallo, pietrate a una turista di 83 anni. Il sindaco: "Episodio gravissimo"

Una turista di 83 anni arrivata dall'Irlanda è stata presa a pietrate da un gruppo di ragazzi all'altezza della basilica Cattedrale di Mazara.

È successo mercoledì scorso intorno alle 11.30, ai margini della villa comunale all'altezza della basilica Cattedrale di Mazara del Vallo. Il gruppo di turisti era uscito qualche ora prima per un percorso nel centro città, quando ignoti hanno compiuto l'inspiegabile gesto. La donna, a causa delle ferite riportate, è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Abele Ajello per le cure del caso. La polizia ha già avviato le indagini per risalire al o ai responsabili.

