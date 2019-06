Sub di 50 anni muore nelle acque di Trapani: avrebbe avuto un malore

Un sub di 51 anni, Salvatore Cardella, è morto stamani durante un'immersione nelle acque di Trapani, in prossimità dell'ex centro commerciale "Migliore". Il corpo dell’uomo, che galleggiava con una muta è stato avvistato intorno alle 11 nel lungomare da un passante che ha allertato il 113.

Sul posto sono intervenuti i sub dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo dell’uomo, che è stato consegnato ai sanitari del 118 che hanno constatato che per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il cinquantunenne trapanese era solito fare pesca da sub sportiva in zona e la sua auto è stata trovata parcheggiata nelle vicinanze.

Sarebbe stato colto da malore. Sul posto anche gli agenti della polizia di stata e gli uomini della capitaneria di porto di Trapani.

