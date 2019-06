La Trapani Servizi prende posizione contro Energetikambiente: "Adesso versi i soldi degli stipendi"

La Trapani Servizi si prepara ad agire legalmente contro Energetikambiente. Nelle casse dell’azienda partecipata del Comune di Trapani, e guidata dall’amministratore unico Carlo Guarnotta, mancano 608 mila e 890,51 euro dovuto come pagamento degli stipendi ai dipendenti.

Dal primo gennaio scorso, infatti, sono 87 i lavoratori della Trapani Servizi che sono passati in distacco alla Energetikambiente, vincitrice nel 2017 della gara d'appalto per la raccolta dei rifiuti nella Srr Trapani Nord. Un bando diviso in quattro lotti, ovvero Trapani, Marsala, Agroericino ed Alcamo, per un valore totale di 233 milioni di euro, così come racconta Francesco Tarantino sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE