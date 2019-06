Piazza Vittorio invasa dai tricolore: Trapani ricorda i caduti per la Patria

Anche Trapani ha festeggiato la Festa della Repubblica con una manifestazione in piazza Vittorio Veneto, presso il Monumento dei Caduti. Erano presenti autorità civili, militari e religiose della provincia.

Un gigantesco tricolore sul Palazzo della Prefettura ha dato il via alla celebrazione insieme all'esecuzione dell'inno di Mameli ad opera della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. "La festa della Repubblica - afferma il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida - è l'affermazione di un principio che nessun governo, nessun credo politico, potrà mai avocare a sé o mettere da parte. L'Italia è una repubblica democratica voluta dal popolo, voluta dalle donne in primis, dagli uomini, ed è fondata sul lavoro e noi da queste parti scontiamo problemi di drammaticità che debbono vederci uniti come nella vicenda del porto e soprattutto dell'aeroporto".

