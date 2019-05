Partanna, statale 119 ridotta in discarica

Ci vuole poco a trasformare una strada in luogo di abbandono indiscriminato di rifiuti, nonostante i controlli e le bonifiche periodiche effettuate da chi di dovere.

È il caso dell'imbocco della via che dalla statale 119 conduce a Partanna, in contrada Torre di Maggio, a pochi metri dallo svincolo della A29. Lì ultimamente, e per l'ennesima volta negli ultimi mesi, qualcuno ha pensato bene di gettare vari sacchetti pieni d'immondizia, arrivando pure a scaricare dei contenitori di latta pieni di vernice.

Una situazione sgradevole agli occhi dei tantissimi automobilisti che quotidianamente percorrono questo tratto, oltre che di disagio per coloro i quali vi accedono ai propri terreni, costretti a posizionare una catena che impedisca sgradevoli ritrovamenti nei loro uliveti. Da qui le segnalazioni arrivate, e l'appello rivolto al Comune.

