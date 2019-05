Pantelleria, porto in sicurezza: stanziati due milioni per gli interventi, ecco il bando

Il porto di Pantelleria tornerà al suo antico splendore. È stato pubblicato il bando di gara per interventi urgenti di messa in sicurezza del muro paraonde e di ripristino della fruibilità dell'area della diga foranea e del dente di attracco.

Per gli interventi verranno spesi due milioni, finanziati con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020, Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud).

Questi gli interventi: la messa in sicurezza della infrastruttura danneggiata; il risanamento del muro paraonde e della mantellata; l'adeguamento dell'impianto di illuminazione e dei relativi cavidotti e quadri elettrici; il ripristino e potenziamento degli ormeggi della infrastruttura portuale; l'installazione di elementi di arredo per ripristinare la fruibilità in sicurezza della struttura.

