Triplo prelievo di organi all'ospedale Sant'Antonio Abate

Prelievo multi organo è stato effettuato la notte nella Rianimazione dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Con il consenso dei familiari di un donatore di 75 anni in morte cerebrale per emorragia cerebrale, i chirurghi ell’Ismett (l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione) di Palermo, con il supporto di un’équipe locale di sala Operatoria, Anestesia e Rianimazione diretta da Antonio Cacciapuoti e coordinata da Cristina Agozzino e Ivan Paesano e di Oculistica, diretta da Federico Cucco, hanno prelevato fegato, reni e cornee destinati a riceventi siciliani, così come raccontato da Giacomo Di Girolamo sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE