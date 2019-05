Lasciava l'ufficio per molestare donne in strada: a processo un dipendente comunale

Rinviato a giudizio un dipendente comunale di Alcamo, pregiudicato di 58 anni. Su di lui pende l'accusa di truffa aggravata. Durante l'orario di lavoro, secondo quanto ha ricostruito la polizia, l'impiegato si sarebbe allontanato dal proprio ufficio ed avrebbe infastidito pesantemente alcune donne che incontrava sulla sua strada.

Le vittime hanno denunciato tutto e da lì è cominciata l'indagine dei carabinieri, con tanto di pedinamenti, ricostruendo quindi i movimenti dell'uomo. Il 58enne oltretutto era in «prova» al municipio, così come raccontato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

