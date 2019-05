Castelvetrano, delegazione cinese interessata al vecchio aeroporto

Il sindaco di Castelvetrano, la sua Giunta e i neo consiglieri hanno incontrato nell'aula consiliare una delegazione di cinesi arrivati in Italia e anche a Castelvetrano, perché interessati a studiare un'idea progettuale sulla riqualificazione dell'ex aeroporto militare per farlo diventare un piccolo scalo turistico commerciale.

Una visita veloce sul sito poi l'incontro con l'amministrazione e l'interesse anche per uno scambio culturale. Protagonista dell'incontro Antonino Giaramita, storico presidente del «Libero Comitato Pro Aeroporto di Castelvetrano», ed ex candidato sindaco nelle scorse amministrative che ha portato a Castelvetrano il Vice Sindaco della città metropolitana di Siping . Zhang Jun, laureato presso l'Università di Nankai in economia internazionale, con al seguito nove funzionari.

Questa visita del vice sindaco Zhang Jun al sindaco di Castelvetrano , si spera possa essere foriero di fruttuosa cooperazione tra Siping e Castelvetrano, proporzionalmente anche alle capacità relazionali della Giunta, del Consiglio Comunale e degli imprenditori castelvetranesi. Tra il Comitato «Pro aeroporto di Castelvetrano», il Comune di Castelvetrano e la città di Siping è allo studio riferisce Antonino Giaramita:«un patto di amicizia promozionale e commerciale tendente a valorizzare le reciproche qualità economiche e professionali con l'obiettivo dello sviluppo imprenditoriale tra i due territori al fine di creare posti di lavoro sviluppando imprese e commercio», così come racconta Elio Indelicato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

