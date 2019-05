Incidente a Mazara del Vallo, giovane rimane incastrato nell'auto: due feriti

Incidente all’incrocio fra la SS 115 e via Maranzano intorno alle 21, nel tratto della all'altezza del ponte San Lorenzo. L’impatto è avvenuto tra un'Audi A 4 condotta da un uomo G.G. di 44 anni e una Fiat Panda condotta da un ragazzo R.S. di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione la Panda stava procedendo in direzione di Mazara, mentre l'Audi che proveniva dalla direzione opposta stava per svoltare in via Maranzano.

Nel violento impatto il giovane è rimasto incastrato nell'abitacolo. Per questo è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco per disincastrarlo. Sul posto si sono portate due ambulanze che hanno trasportato il giovane in codice giallo con alcune fratture all’ospedale di Mazara del Vallo. Anche il quarantaquattrenne ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato nello stesso nosocomio.

Sul posto gli agenti della sezione dell’infortunistica stradale di Mazara del Vallo per i rilievi e carabinieri. Per più di un’ora quel tratto di strada è stato interdetto al traffico. Gli agenti della municipale dopo aver effettuato i rilievi cercheranno di capire l’esatta dinamica dell’incidente.

