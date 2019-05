Egadi, la lana di pecora per catturare gli idrocarburi presenti in mare

La lana di pecora riciclata consente di realizzare un tessuto prezioso per abbattere la percentuale di idrocarburi nelle acque. Il Gruppo di Azione Costiera - Fishery Local Action Group "Isole di Sicilia" ha fornito ai pescatori, ieri a Favignana, alcuni dispositivi antinquinamento in lana di pecora.

Si tratta di un prezioso aiuto, come riporta Giacomo Di Girolamo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per contenere i danni dell'inquinamento marittimo nei porti e nei porticcioli.

Un nuovo incontro è stato programmato a Marettimo con i pescatori locali.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE