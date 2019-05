Trapani, torna la Notte Bianca per far rivivere il centro storico

Riunione Palazzo d'Alì, ieri, per l'organizzazione della notte bianca del prossimo 31 maggio a Trapani. Una serata che mira a coinvolgere gli esercenti e i cittadini. La «Festa di Primavera» vede in campo l'associazione dei commercianti «Trapani Centro» che, da qualche mese, sta lavorando per conciliare movida e esigenze dei residenti.

«Siamo noi commercianti i primi a volere delle regole certe» ha affermato la presidente Marina Biondo che illustra il programma dell'evento: «Diverse saranno le postazioni dove si potrà ascoltare musica live e diversi saranno i dj. Il programma è stato creato proprio per non scontentare nessuno ed avere una serata durante la quale tutti possano trovare un micro-evento di loro gusto. Ci sarà chi preferirà una band rock piuttosto che una reggae, come ci sarà chi preferirà un dj di musica elettronica ad uno pop».

È chiaro che questo tipo di eventi non creano richiamo turistico in senso stretto ma l'associazione riconosce che lo scopo della notte bianca è quello di creare un'occasione di svago soprattutto per i trapanesi.

«Ci sembra fin troppo scontato dire che questi eventi non portano turisti quindi possiamo sottolineare che il “tema turismo” è molto più complesso e legato a fattori ben diversi».

