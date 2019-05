Mazara, per i disabili gravi garantita l'assistenza a casa

I cittadini dei comuni aderenti al distretto socio sanitario 53 (Mazara, Salemi, Gibellina e Vita) possano presentare istanza presso gli uffici di Protocollo dei Comuni del Distretto per l'attivazione di un servizio riservato ai «disabili gravissimi» non autosufficienti, in condizione di dipendenza vitale, con necessità di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessivi derivanti dalle condizioni psico-fisiche.

In particolare il servizio è rivolto a coloro che sono in possesso della certificazione inerente la legge 104. Il termine per la presentazione delle domande era stato fissato per lo scorso 23 marzo ma questa data non è perentoria e pertanto l'ufficio accetterà ancora altre eventuali richieste.

Pubblicato all'albo pretorio del portale istituzionale del comune di Mazara, l'avviso ed il modello per la presentazione delle istanze ai fini dell'individuazione delle forme di assistenza da erogare in loro favore attraverso servizi territoriali.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE