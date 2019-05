Erice, completati i lavori: consegnate dieci case popolari

Consegnati, dopo i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'ambito del «Piano Città» dal Comune di Erice e dall'Istituto autonomo per le case popolari, 10 alloggi del quartiere di San Giuliano ad altrettante famiglie. Una cerimonia ideale che non ha mancato di creare un pizzico di emozione per le 10 famiglie del popolare rione ericino a cui sono stati riconsegnati gli alloggi attraverso il Contratto di Valorizzazione Urbana del quartiere.

L'intervento che è stato realizzato dal Comune di Erice e dall'I.A.C.P. riguarda un primo lotto di appartamenti in cui sono stati realizzati interventi di riqualificazione sia all'interno degli alloggi con la ristrutturazione degli impianti idrico sanitari ed elettrici, che i prospetti esterni (interventi ancora in corso), con soluzioni progettuali mirate ai risparmi energetici, al risparmio dei consumi ed al miglioramento della qualità ambientale.

Complessivamente il progetto, i cui lavori sono in corso d'opera, prevede interventi di recupero e manutenzione straordinaria per 56 alloggi popolari nei lotti 76, 77 e 78 del rione, con la sistemazione delle relative aree esterne, per un importo progettuale di circa 4 milioni di euro.

