A Erice un'area comune dove fare giocare i cani

Un'area comune per far divertire i cani, ma anche chi li accompagna. Attraverso uno dei progetti di cantiere-lavoro finanziati al Comune di Erice verrà realizzata, alla Cittadella della Salute, un'area di sgambatoio (o di sgambamento) per cani.

La Giunta presieduta dalla sindaca Daniela Toscano ha varato l'iniziativa nell'ambito di un più vasto progetto relativo all'utilizzo ed alla corretta fruizione delle aree e degli spazi pubblici, dando modo, nella fattispecie, ai proprietari di cani di utilizzare in piena tranquillità uno spazio per il benessere degli animali, dove i cani possano correre e giocare liberamente “ma dove potranno gli accompagnatori dei quattrozampe potranno godere di momenti di relax e tranquillità - aggiunge la sindaca di Erice - perché abbiamo pensato anche ad un'area per bambini e famiglie”.

Ovviamente verranno, poi, dettate regole e disposizioni per utilizzarla, in aggiunta a quelle di carattere generale che prevedono, per esempio, l' obbligo di provvedere all'asportazione delle feci del proprio animale o di tenerlo al guinzaglio se dovesse infastidire persone e altri cani.

