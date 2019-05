Alcamo, traffico più snello grazie alla nuova rotatoria

Realizzata dal Comune di Alcamo, è stata inaugurata, ieri mattina, la rotatoria che snellisce e rende più sicura la viabilità in uno degli ingressi più importanti ad ovest del centro urbano. Si trova nel tratto di pertinenza comunale all'intersezione tra la strada statale 113 e il corso Generale Medici.

Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Domenico Surdi, assessori, consiglieri comunali, dirigente Enza Anna Parrino e forze dell'urdine. La benedizione è stata data dai parroci, rispettivamente, della chiesa Anime Sante don Francesco Furnari e della chiesa Maria Santissima della Stella di Alcamo Marina don Luigi Perrelli.

«Abbiamo messo in sicurezza e abbellito uno dei punti più trafficati di Alcamo - commenta il sindaco Surdi -, un progetto di cui si parlava da tempo che, finalmente è stato realizzato. Quest'opera è un esempio di quello che, a breve, inizieremo a realizzare per quanto riguarda i lavori pubblici ed in particolare, le strade della nostra Alcamo, attraverso una serie di opere già cantierate, frutto del lavoro intenso degli ultimi mesi. C'è, in questa rotatoria, anche qualche novità dal punto di vista tecnologico: abbiamo messo delle illuminazioni nuove per l'attraversamento pedonale e ne installeremo anche ad Alcamo Marina. Marciapiedi, spartitraffico, panchine e aiuole. Già in corso Generale Medici avevamo realizzato interventi nei mesi scorsi».

