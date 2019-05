Nuovo intervento chirurgico per la trapanese Angela Grignano: "Lunga fase di convalescenza"

Per Angela Grignano la giovane trapanese di 25 anni rimasta ferita nell'esplosione di una panetteria a Parigi lo scorso 12 gennaio, comincia uno nuovo capitolo come fa sapere lei stessa.

Si tratta del quarto quello più lungo, dopo l'ennesimo intervento chirurgico effettuato in una struttura specializzata di Parigi dove è ritornata dopo un breve periodo di convalescenza nella sua casa di Xitta a Trapani.

"Dopo l'intervento di trapianto di osso perfettamente riuscito - fa sapere Angela - mi accingo a trascorrere una lunga fase di convalescenza mirata a far sanare completamente e perfettamente la tibia. Passeranno due mesi circa, poco più forse, periodo in cui saranno poche le notizie da comunicare sperando che tutto vada sempre per il meglio".

