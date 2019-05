Vivere in salute e in autosufficienza, a Marsala l'incontro sulla medicina non convenzionale

"Il nuovo paradigma alcalino: come vivere oltre i cento anni" è il titolo della manifestazione che si terrà il prossimo 24 maggio alle ore 17, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale "S. Struppa" di Marsala. Si tratta di un momento di confronto e riflessione sullo star bene e vivere in salute e in autosufficienza.

La relazione sarà illustrata dal dottor Francesco Oliviero. Porgerà i saluti il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, e introdurrà e coordinerà il professore Salvatore Vecchio, presidente del Centro Internazionale di Cultura Lilybaeum, ideatore della manifestazione insieme con il Centro Omega Stargate. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Marsala.

Il dott. Oliviero, che è autore di molte pubblicazioni, oltre ad essere specialista in Psichiatria e in Pneumologia, è esperto in Medicina Non Convenzionale.

© Riproduzione riservata