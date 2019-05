Impianto di depurazione guasto nel trapanese, via libera ai lavori alla condotta

Entro la giornata di oggi dovrebbe riprendere l'attività di pompaggio dell'impianto di depurazione consortile tra i comuni di Trapani, Erice e Paceco. Sono in corso i lavori di riparazione della conduttura.

L'assessore all'ecologia Ninni Romano esprime soddisfazione e, come riporta Francesco Tarantino, in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, afferma: "Siamo riusciti a sistemare la condotta dopo il grave problema. Fortunatamente nessuna strada è stata bloccata per questi lavori quindi abbiamo ridotto al minimo i problemi di viabilità".

© Riproduzione riservata

