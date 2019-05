Nascondono droga e contanti in casa, arrestati marito e moglie a Trapani

Nascondono in un appartamento in via Martiri di Nassiriya a Trapani marijuana, cocaina e denaro contante. I carabinieri hanno arrestato marito e moglie di Erice con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Michele Orlando, di 47 anni, e Giuseppa Angelo, di 46 anni.

I militari si sono insospettiti per l'andirivieni di persone che, in pochi minuti, entravano e uscivano da quell’appartamento. Così è scattata la perquisizione durante la quale, grazie al prezioso contributo dell’unità cinofila e del cane Argo, sono stati rinvenuti, nascosti e divisi in vari posti dell’appartamento, 195 grammi di marijuana, 158 grammi di cocaina, oltre 8500 euro in contanti e materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

È scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per O.R., di 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Orlando è stato portato nel carcere Pietro Cerulli di Trapani, mentre la donna nell’istituto penitenziario Pagliarelli di Palermo.

